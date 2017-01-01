В Шушарах полицейские исписали паспорт несговорчивого гражданина Узбекистана грязными ругательствами (фото)

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«В Шушарах полицейские исписали паспорт несговорчивого гражданина Узбекистана грязными ругательствами (фото)»

Hиф-Hиф 16.03 18:49 [ + 3 – ]

Поймать оборотней в погонах и и воспроизвести им эти надписи на лбу путем неуничтожаемого клеймения. А если выяснится, что пойманы не те оборотни, исправить ошибку путем дополнительного клеймения частицы НЕ-.

комментатор beta 16.03 19:05 [ + 3 – ]

Да борщенули легавые...

legenda.natalya 16.03 19:29 [ + 4 – ]

Просто ума палата. .. Самые "достойные" же служат у нас в органах теперь, опосля реформ...

смерч 16.03 19:44 [ + 2 – ]

Вот упразднили фМс и теперь мусара так типа регистрацию прямо в паспорт пишут,а главное просто и понятно кто владелиц.

capa 16.03 20:07 [ + -1 – ]

правильно сделали, еще добавили бы при попытке к бегству!!