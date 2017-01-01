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«Автоледи на BMW X5 сбила школьника на переходе улицы Шостаковича»

Досточтимый Дятел! Опасность, при наличии которой пешеходу запрещается выход на НПП, как раз и заключается, в частности, в приближении а/м под оправлением таких лядей, что пешеход ОБЯЗАН адекватно оценить. А поскольку пешеход задавлен, т.е. наличие опасности подтверждено опытным путем, значит, пешеход не убедился в ее отсутствии, значит, виноват. И поделом! А в какой степени при этом виноват водитель и как его накажут -- мне поХ! Главное, пешеход получил по заслугам за собственное нарушение ПДД.