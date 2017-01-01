«Автоледи на BMW X5 сбила школьника на переходе улицы Шостаковича»

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Общество
Поделом зомбаненку! Будет теперь знать, что машину мгновенно остановить невозможно и почем стоит выскакивать на НПП при наличии опасности в нарушение п. 4.5 ПДД.
При приблежении к НПП леди следовало снизить скорость, повысить внимание, как минимум, перенести ногу с педали газа на педаль тормоза. Оправдаться ей будет почти невозможно.
Досточтимый Дятел! Опасность, при наличии которой пешеходу запрещается выход на НПП, как раз и заключается, в частности, в приближении а/м под оправлением таких лядей, что пешеход ОБЯЗАН адекватно оценить. А поскольку пешеход задавлен, т.е. наличие опасности подтверждено опытным путем, значит, пешеход не убедился в ее отсутствии, значит, виноват. И поделом! А в какой степени при этом виноват водитель и как его накажут -- мне поХ! Главное, пешеход получил по заслугам за собственное нарушение ПДД.
Родственникам мальчика, сикель порвать ТП!
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14:21, 27 февраля
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