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«Подозреваемый в обороте наркотиков наехал на полицейского и попытался скрыться с места ДТП»

Тоскливый Дятел Терпило 16.03 15:11 [ + -1 – ]

При повторном задержании наркотиков при нем конечно уже не оказалось. А наехал, потому что не справился с управлением. Так и надо правоохранителям, потому что не умеют задерживать.