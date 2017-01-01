Обсуждение темы:

«В Ленобласти мужчина за изнасилование пьяной спящей женщины получил условный срок»

Дэвушка вам хорошо?А в ответ хрю хрю

Когда же будет новость о том,что в чей-то дом пришла женщина и изнасиловала пьяного мужика))))