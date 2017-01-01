В пустующем офисе в бизнес-центре на Заставской нашли автомат и виновку

Оружие направили на экспертизу.

Оружие направили на экспертизу.



Как передает АН «Оперативное прикрытие», находка была сделана утром 15 марта при осмотре офиса на пятом этаже в БЦ «Максель» на Заставской улице. Фирма, владевшая помещениями, выехала после расторжения договора аренды 15 января.



За шкафом для бумаг сотрудники технической службы обнаружили гладкоствольную винтовку времен Великой Отечественной войны в коррозийном состоянии, с нечитаемыми номерами, а также автомат «Калашникова» с запаянными стволом и деталями ударно-спускового механизма.



Оружие направлено на исследование в ЭКЦ ГУ МВД. По факту проводится проверка.



Место происшествия оборудовано камерами видеонаблюдения, запись изъята. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).



Напомним, В бизнес-центре в Московском районе нашли оружие.Как передает АН «Оперативное прикрытие», находка была сделана утром 15 марта при осмотре офиса на пятом этаже в БЦ «Максель» на Заставской улице. Фирма, владевшая помещениями, выехала после расторжения договора аренды 15 января.За шкафом для бумаг сотрудники технической службы обнаружили гладкоствольную винтовку времен Великой Отечественной войны в коррозийном состоянии, с нечитаемыми номерами, а также автомат «Калашникова» с запаянными стволом и деталями ударно-спускового механизма.Оружие направлено на исследование в ЭКЦ ГУ МВД. По факту проводится проверка.Место происшествия оборудовано камерами видеонаблюдения, запись изъята. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).Напомним, в начале февраля пожилая женщина в своей квартире на Свердловской набережной передвигала пианино и нашла в нем охотничье ружье, которое пролежало в музыкальном инструменте почти полвека.







Обсуждение темы: «В пустующем офисе в бизнес-центре на Заставской нашли автомат и виновку» утро&лето 16.03 15:07 [ + -1 – ]

Винтовки и автоматы в таком состоянии спокойно продают на авито,как декорированные,и кто здесь грабитель ?

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