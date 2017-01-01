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«В автобусе, разбившемся у границы с Финляндией, ехали сотрудники Водоканала. Подробности (фото)»

Автобус целый, не деформированный. Из чего понятно, что пассажиры не были пристегнуты. Видимо, кто-то в лобовое стекло улетел и т.п. И поделом!

Вот я в автобусе пристегиваюсь. Берите с меня пример.;-))