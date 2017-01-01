В автобусе, разбившемся у границы с Финляндией, ехали сотрудники Водоканала. Подробности (фото)
12:25
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Общество
Обсуждение темы:
«В автобусе, разбившемся у границы с Финляндией, ехали сотрудники Водоканала. Подробности (фото)»
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Hиф-Hиф 16.03 12:42 [ + -5 – ]
Автобус целый, не деформированный. Из чего понятно, что пассажиры не были пристегнуты. Видимо, кто-то в лобовое стекло улетел и т.п. И поделом!
Автобус целый, не деформированный. Из чего понятно, что пассажиры не были пристегнуты. Видимо, кто-то в лобовое стекло улетел и т.п. И поделом!
Вот я в автобусе пристегиваюсь. Берите с меня пример.;-))
Всего комментариев - 2
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