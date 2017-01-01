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«В Сестрорецке на заводе Hyundai выкрали сейф с крупной суммой и 13 тысяч талонов в заводскую столовую»

Муж Фрейлин Бок 16.03 13:57 [ + 4 – ]

Серьёзные люди не будут красть талоны и какие то 400 000 рублей. Ищите гастеров с аула. Которых ради экономии взяли на работу. Вот они вам и сэкономили. Не связывайтесь с шакалами!