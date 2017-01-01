Автоледи на "КИА", вылетевшая на встречку под грузовик, с тяжелыми травмами находится в реанимации. Подробности

Свидетели происшествия сообщали, что автоледи "больше испугалась, чем пострадала".

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Обсуждение темы:

«Автоледи на "КИА", вылетевшая на встречку под грузовик, с тяжелыми травмами находится в реанимации. Подробности»

Тоскливый Дятел Терпило 16.03 15:15 [ + -2 – ]

Жалко девушку. А кто ее вообще учил водить машину?