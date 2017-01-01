«Вор в медицинской маске ограбил храм на Коллонтай, облив газом пожилую служительницу»

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Общество
Вот ещё одно преступление ишака аульного на лицо! Путин разрешил шабаши устраивать и баранов резать в Культурной Столице. Сходит в мечеть, зарежет барана, постоит задом вверх и отмолит грехи свои тяжкие. И, снова пойдет "поднимать" экономику по едрисьи!
Только чурка способен на это, чтоб у него рог на лбу вырос!
ЗАО РПЦ нарушило финансовую дисциплину и понесло убытки, как и остальные хозяйствующие субъекты, халатно относящиеся к вверенным ценностям и денежным средствам.
Любите вы рпц или нет это Ваше дело, но бабушке газом в лицо...ублюдок....
со старушкой, кстати, обошлись вполне гуманно. Не следует забывать, что общеизвестный образец подобных разбойных действий, изучаемый в школе и популяризируемый с голубого экрана, предполагает для потерпевшей весьма неприятный и малоэстетичный летальный исход через посредство топора.
Не введи в искушение! Зачем прихожане нарушили эту заповедь. Часовня не место для хранения ценностей.
Ждем от РПЦ заявления о восстановлении храма Рождества Христова. Граждане, не оставайтесь равнодушными внесите на пожертвование кто сколько может.
идиоты из ЗАО РПЦ почему-то полагают, что они не от мира сего. кто же ставит старушку в 77 лет на должность охранницы. Поп толстобрюхий и длинногривый больше на эту должность подходит. Ладно, бабло, полученное от трусливых идиотов взяли. А ведь могли бабке и по репе дать, и предметы культуры прихватить. Нет, попы - подлинные дебилы.
монк-аль-ахри А ты плевок привокзальный, жертва аборта!
монк-аль-ахри 16.03 17:40 [ + 0 – ]
Тут речь идет скорее всего не о пожертвованых ювелирных изделиях, а о продающихся этой самой бабушкой в церковной лавке. Где-то рядышком стоял и ящик с пожертвованиями. А охраны в маленьком храме и нет, как таковой, наверное.
А и действительно, где были представители мужского пола? Или все произошло настолько быстро?
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14:21, 27 февраля
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