Вор в медицинской маске ограбил храм на Коллонтай, облив газом пожилую служительницу

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«Вор в медицинской маске ограбил храм на Коллонтай, облив газом пожилую служительницу»

Hиф-Hиф 16.03 11:58 [ + 6 – ]

а чО так? кассу-то в банк сдавать надоть! Приходовать пожертвования.

ДeдЗахаp 16.03 12:04 [ + 10 – ]

Вот ещё одно преступление ишака аульного на лицо! Путин разрешил шабаши устраивать и баранов резать в Культурной Столице. Сходит в мечеть, зарежет барана, постоит задом вверх и отмолит грехи свои тяжкие. И, снова пойдет "поднимать" экономику по едрисьи!

Анжей Стамбулянский 16.03 12:07 [ + 6 – ]

Только чурка способен на это, чтоб у него рог на лбу вырос!

Волк Лисыч 16.03 12:13 [ + 4 – ]

ЗАО РПЦ нарушило финансовую дисциплину и понесло убытки, как и остальные хозяйствующие субъекты, халатно относящиеся к вверенным ценностям и денежным средствам.

Неzнайка. 16.03 12:24 [ + 11 – ]

Любите вы рпц или нет это Ваше дело, но бабушке газом в лицо...ублюдок....

Hиф-Hиф 16.03 12:35 [ + 0 – ]

со старушкой, кстати, обошлись вполне гуманно. Не следует забывать, что общеизвестный образец подобных разбойных действий, изучаемый в школе и популяризируемый с голубого экрана, предполагает для потерпевшей весьма неприятный и малоэстетичный летальный исход через посредство топора.

Тоскливый Дятел Терпило 16.03 12:51 [ + -5 – ]

Не введи в искушение! Зачем прихожане нарушили эту заповедь. Часовня не место для хранения ценностей.

Неzнайка. 16.03 12:51 [ + 7 – ]

Ниф, Родя бы в храм не пошел бы с топором...

101 16.03 14:17 [ + -1 – ]

Жалко конечно пострадавшею, но РПЦ не убудет) lol

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 16.03 15:31 [ + -1 – ]

Ждем от РПЦ заявления о восстановлении храма Рождества Христова. Граждане, не оставайтесь равнодушными внесите на пожертвование кто сколько может.

монк-аль-ахри 16.03 17:40 [ + 1 – ]

идиоты из ЗАО РПЦ почему-то полагают, что они не от мира сего. кто же ставит старушку в 77 лет на должность охранницы. Поп толстобрюхий и длинногривый больше на эту должность подходит. Ладно, бабло, полученное от трусливых идиотов взяли. А ведь могли бабке и по репе дать, и предметы культуры прихватить. Нет, попы - подлинные дебилы.