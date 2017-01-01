«Водителю внедорожника, который сбил 10-летнего мальчика и поставил его на колени, предъявлено обвинение по двум статьям»

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Общество
т.е. поссаны на дороге цветочки поливали, а не из автоматов шмаляли по проезжавшим мимо ни в чем не повинным российским гражданам. И задержать такого правонарушителя и предать его в руки полиции добропорядочный гр-н не вправе, ибо пойдет по статье о незаконном лишении свободы. Интересно девки пляшут...
А как же покушение на убийство?А если бы парень под колесо попал? Тем более мальчишки виноваты лишь в том что они на дороге играли.Жаль что действия данного гражданина никто не пресек,ткнув его хорошенько рылом в грязь.
Hиф-Hиф 16.03 12:13 [ + -2 – ]
Вопрос только в способе задержания. О чём и речь.
Поражает равнодушие прохожих: никто из них даже не потребовал, чтобы бельский освободил ребенка и поднял его с колен. Мне страшно представить, чтобы сделал Скальпель, окажись он поблизости.
Родители не воспитали, другие воспитают. Не понимаю за что мужика в тюрьму. Если травмы то пусть оплачивают лечение и моральный вред. Какая тюрьма)) Наша Раша
Посмотрим на гуманное следствие.Будит ли показательная порка?В какой партии этот городской бизнесмен?
«Если вы еще не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка»
... Тоскливый Дятел Терпило 16.03 12:46 - учитывая, что это был Ильич - скорее всего Скальпик продолжил бы дело Фаннички Каплан ...
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