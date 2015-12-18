В Ленобласти обрушившаяся стена склада на ЛАЭС убила одного рабочего и травмировала второго

Площадка, где проводились работы, не связана с основным оборудованием атомной станции.

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«В Ленобласти обрушившаяся стена склада на ЛАЭС убила одного рабочего и травмировала второго»