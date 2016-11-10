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«Пьяная пенсионерка сообщила полиции о "подготовке теракта" в доме на Ленинском»

Да может она очередную морду с бородой по пояс видела! Летом в доме напротив уже шайку обезвредили! Я часто в этих спальных районах, в муравейных домах вижу, то по одному , то ставками лица совершенно радикальной наружности. Если бы был такой закон, я бы тоже заявляла, мне интересно, что они делают в моем городе в моем районе?!!? Снимают хату и организуют ячейку исламского бандитизма. С россиянскими паспортами и регистрацией в Питере, наверняка.