Туристический автобус попал в ДТП у границы с Финляндией: есть жертвы

По предварительным данным, погибли три человека, еще 26 пострадали.

По предварительным данным, погибли три человека, еще 26 пострадали.



Как передает «Фонтанка.ру», авария произошла около 9 утра на 28 километре трассы, не доезжая 12 километров до КПП «Брусничное». По предварительной информации, туристический автобус занесло на льду, и он врезался в скалу. По первоначальной информации, три человека погибли, 26 увезла скорая, еще шестеро отказались от медицинской помощи.



На данном участке трассы не пропускают грузовики из-за аварийно-спасательных работ. Легковушки пропускают по одной.



Напомним,

Туристический автобус утром 16 марта врезался в скалу на трассе Выборг-Лаппеенранта в Ленинградской области: в результате три человека погибли, 26 пострадали. На трассе из-за аварийно-спасательных работ затруднено движение.Как передает «Фонтанка.ру», авария произошла около 9 утра на 28 километре трассы, не доезжая 12 километров до КПП «Брусничное». По предварительной информации, туристический автобус занесло на льду, и он врезался в скалу. По первоначальной информации, три человека погибли, 26 увезла скорая, еще шестеро отказались от медицинской помощи.На данном участке трассы не пропускают грузовики из-за аварийно-спасательных работ. Легковушки пропускают по одной.Напомним, ранее на этой неделе в ДТП с маршруткой на Приморском шоссе пострадали три пассажирки.







Обсуждение темы: «Туристический автобус попал в ДТП у границы с Финляндией: есть жертвы» Тоскливый Дятел Терпило 16.03 11:09 [ + 0 – ]

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