Туристический автобус попал в ДТП у границы с Финляндией: есть жертвы
10:30
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«Туристический автобус попал в ДТП у границы с Финляндией: есть жертвы»
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Побудут полицейские за границей. Посмотрят как там люди живут. Без кризиса, без всяких обиралок со стороны власти, благополучно и с высокой зарплатой. Возьмут, да и пойдут против лживых и алчных ПЖиВ! в «Правительство РФ одобрило идею запретить полицейским выезд за границу »
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Некоторый тролль под не одним десятком НИКов всегда переживает за то, что правящую партию лживых и алчных мошенников - народных прихлебателей и бездельников кризисных ПЖиВ, я и люди называют едристами? Ну не единой Россией их звать? С кем она едина. С НАР... в «Депутаты ЗакСа утвердили повышение вдвое платы за детсады»
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