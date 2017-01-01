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«Парочку мигрантов задержали за угон "Рено" с проспекта Наставников»

39 и 41 год. Пора бы ума набраться! Однако, это макакам аульным не дано! Как не дано умом разжиться и едрисне путинской! Всё, кризисные, умиляются "дорогим" мигрантам и толкуют о том, как те нам "экономику поднимают".