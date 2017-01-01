Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с опрокинувшимся "Фольксвагеном" на "Нарве"

По факту трагедии ведется проверка.

По факту трагедии ведется проверка.



По предварительным данным, в 4 часа на 34-м километре автодороги «Нарва» съехал в кювет и опрокинулся «Фольксваген Мультивен». Один пассажир автомобиля скончался, три человека пострадали. Их личности устанавливаются.



По факту ДТП проводится проверка.



Напомним, Смертельное ДТП произошло минувшей ночью в Лужском районе Ленинградской области, сообщает «Водитель Петербурга» со ссылкой на региональное УГИБДД.По предварительным данным, в 4 часа на 34-м километре автодороги «Нарва» съехал в кювет и опрокинулся «Фольксваген Мультивен». Один пассажир автомобиля скончался, три человека пострадали. Их личности устанавливаются.По факту ДТП проводится проверка.Напомним, ранее на этой неделе в ДТП с маршруткой на Приморском шоссе пострадали три пассажирки.





