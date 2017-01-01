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Под Володарским мостом искали спрыгнувшего в воду человека (фото, видео)

09:13
Тэги: вода, чп, нева, невский район, поиск
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Тэги: вода, чп, нева, невский район, поиск
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