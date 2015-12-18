Один человек погиб при обрушении стены склада на ЛАЭС

Еще один рабочий находится в больнице.

Еще один рабочий находится в больнице.



"Это не здание ЛАЭС, это на отдалении был временный склад, где обрушилась подпорная стенка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, один рабочий погиб, один травмирован.

Как сообщил прокурор города Сосновый Бор Вячеслав Ковалев, прокуратура Ленинградской области начала проверку.



"Инцидент произошел в хранилище неопасных отходов, которое располагается на территории ЛАЭС. В помещении обрушилась стенка, которая придавила рабочих. В результате один человек погиб, еще один пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Угрозы для населения в результате инцидента нет", - сказал прокурор.



Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый бор, в 80 км западнее Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива. На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока типа РБМК мощностью 1 ГВт каждый. Станция является одним из крупнейших производителей электроэнергии на северо-западе РФ.



Напомним, ранее мы писали о том, что На территории Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС, Ленинградская область) произошло обрушение стены временного склада, один рабочий погиб, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей станции."Это не здание ЛАЭС, это на отдалении был временный склад, где обрушилась подпорная стенка", - сказал собеседник агентства.По его словам, один рабочий погиб, один травмирован.Как сообщил прокурор города Сосновый Бор Вячеслав Ковалев, прокуратура Ленинградской области начала проверку."Инцидент произошел в хранилище неопасных отходов, которое располагается на территории ЛАЭС. В помещении обрушилась стенка, которая придавила рабочих. В результате один человек погиб, еще один пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Угрозы для населения в результате инцидента нет", - сказал прокурор.Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый бор, в 80 км западнее Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива. На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока типа РБМК мощностью 1 ГВт каждый. Станция является одним из крупнейших производителей электроэнергии на северо-западе РФ.Напомним, ранее мы писали о том, что на Петроградке рекламный щит рухнул на землю, едва не убив случайных прохожих.







Обсуждение темы: «Один человек погиб при обрушении стены склада на ЛАЭС» Odysseo 15.03 22:46 [ + 0 – ]

На печально знаменитом стадионе нет складов ?

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