"Зенит" начал продажу VIP-лож на новом стадионе: цена стартует от 300 тысяч за сезон

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«"Зенит" начал продажу VIP-лож на новом стадионе: цена стартует от 300 тысяч за сезон»

ДeдЗахаp 15.03 20:24 [ + 6 – ]

Вначале бы играть научились! А, потом продажу VIР-лож устраивали! Хотя это для миллеровских олигархов. Которые наворовались и не знают куда деньги девать!?