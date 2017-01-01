В Петербурге начали тестировать отечественные эскалаторы для станций метро Фрунзенского радиуса
17:12
Тэги: метро, проекты, строительство
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« В Петербурге начали тестировать отечественные эскалаторы для станций метро Фрунзенского радиуса»
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