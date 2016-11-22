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Депутаты ЗакСа утвердили повышение вдвое платы за детсады

16:52
Тэги: детсады, дети, инфляция, тарифы, семья, закон, закс
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Тэги: детсады, дети, инфляция, тарифы, семья, закон, закс
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Общество
Обсуждение темы:
«Депутаты ЗакСа утвердили повышение вдвое платы за детсады»
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Тоскливый Дятел Терпило 15.03 17:01 [ + -8 ]

Конечно, не популярное, но правильное решение. Особенно если учесть, что в дошкольных учреждениях персоналу платят небольшие деньги. Теперь появится фонд, из которого зарплату им смогут увеличить. К тому же деньги пойдут на улучшение питания детей и их досуга.

Историк 15.03 17:03 [ + 9 ]

А в это время в стране, где нет нефти и газа:
"Финские власти отказались от проекта экономии 65 млн евро до 2020 года за счет сокращения финансирования дошкольного образования.

Правительство решило отклонить предложение премьер-министра Финляндии Юхи Сипиля по сокращению финансирования в системе дошкольного образования для экономии бюджетных средств. Об этом изданию Helsingin Sanomat заявила министр образования и культуры Санни Гран-Лаасонен .

Министр Гран-Лаасонен отметила, что экономия на детских садах и учреждениях дошкольного образования поставила бы под угрозу безопасность детей. "

монк-аль-ахри 15.03 17:05 [ + 4 ]

это для компенсации увеличения материнского капитала такая мера вводится?

ДeдЗахаp 15.03 20:16 [ + 6 ]

Некоторый тролль под не одним десятком НИКов всегда переживает за то, что правящую партию лживых и алчных мошенников - народных прихлебателей и бездельников кризисных ПЖиВ, я и люди называют едристами? Ну не единой Россией их звать? С кем она едина. С НАРОДОМ? Нет! Со всякими олигархами едрисьими и нечестными проходимцами? ДА! Вот Все пример "единства" - этой партии обиралок и обещалок на лицо!

Всего комментариев - 4

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