Депутаты ЗакСа утвердили повышение вдвое платы за детсады
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Ленобласти мужчина, злоупотреблявший спиртным, умер в парадной собственного дома
- Во Всеволожске 9-летний мальчик разбился насмерть, катаясь с горки на ледянке
- Открытие в лечении варикоза
- 7-летний мальчик пострадал в ДТП с маршруткой и микроавтобусом на юго-западе Петербурга
- Один человек погиб при обрушении стены склада на ЛАЭС
- "Зенит" начал продажу VIP-лож на новом стадионе: цена стартует от 300 тысяч за сезон
- В Петербурге начали тестировать отечественные эскалаторы для станций метро Фрунзенского радиуса
- В Кудрово разбойник с ножом ограбил продуктовый магазин
- Пьяного любителя парковки на газоне задержали на Маршала Захарова
- На Просвещения в тройном ДТП пострадала автоледи (видео)
- В Петербурге полицейского подозревают в получении взятки в 1,5 миллиона
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Конечно, не популярное, но правильное решение. Особенно если учесть, что в дошкольных учреждениях персоналу платят небольшие деньги. Теперь появится фонд, из которого зарплату им смогут увеличить. К тому же деньги пойдут на улучшение питания детей и их досуга.
А в это время в стране, где нет нефти и газа:
"Финские власти отказались от проекта экономии 65 млн евро до 2020 года за счет сокращения финансирования дошкольного образования.
Правительство решило отклонить предложение премьер-министра Финляндии Юхи Сипиля по сокращению финансирования в системе дошкольного образования для экономии бюджетных средств. Об этом изданию Helsingin Sanomat заявила министр образования и культуры Санни Гран-Лаасонен .
Министр Гран-Лаасонен отметила, что экономия на детских садах и учреждениях дошкольного образования поставила бы под угрозу безопасность детей. "
это для компенсации увеличения материнского капитала такая мера вводится?
Некоторый тролль под не одним десятком НИКов всегда переживает за то, что правящую партию лживых и алчных мошенников - народных прихлебателей и бездельников кризисных ПЖиВ, я и люди называют едристами? Ну не единой Россией их звать? С кем она едина. С НАРОДОМ? Нет! Со всякими олигархами едрисьими и нечестными проходимцами? ДА! Вот Все пример "единства" - этой партии обиралок и обещалок на лицо!
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
viktorAS 02:57, 8 февраля
на новости
"Финские власти отказались от проекта экономии 65 млн евро до 2020 года за счет сокращения финансирования дошкольного образования.
Правительство решило отклонить предложение премьер-министра Финляндии Юхи ... в «Депутаты ЗакСа утвердили повышение вдвое платы за детсады»