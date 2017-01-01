Обсуждение темы:

«В Петербурге полицейского подозревают в получении взятки в 1,5 миллиона»

А в это время:

Госдума по-тихому протаскивает «закон Тимченко», который заставит россиян поделиться с богатыми



Крупных предпринимателей, попавших под западные санкции, могут освободить от фискального бремени. И более того — вернуть им из государственной казны налоги, уплаченные с 2014 года. Такой законопроект рассмотрел Комитет Госдумы по бюджету и налогам. Любопытно, что в повестке дня комитетского заседания этого вопроса не было, законопроект обсудили и одобрили как бы спонтанно.