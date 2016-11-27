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«СМИ: в случае расторжения контракта с Луческу "Зенит" заплатит тренеру 2,5 млн евро»

Тоскливый Дятел Терпило 15.03 15:59 [ + 3 – ]

Такое впечатление, что менеджмент Зенита состоит из дилетантов, которых подобрало дешевое рекрутинговое агенство. Вначале, баснословные зарплаты и грандиозные планы: мы мол до полуфинала Лиги чемпионов доберемся. Затем, полный крах, вылет из всех кубков и такие же баснословные отступные. Вот, если бы их удерживали из зарплаты гендиректора клуба, это было бы справедливо.