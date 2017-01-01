В Петербурге задержали педофила, который в течение года совращал малолетнюю школьницу в отеле

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«В Петербурге задержали педофила, который в течение года совращал малолетнюю школьницу в отеле»

Тоскливый Дятел Терпило 15.03 16:00 [ + 1 – ]

И что с ним теперь будет? Такое впечатление, что половина города педофилы, так часто о них сообщают.

ДeдЗахаp 15.03 16:03 [ + 7 – ]

Когда едрисья власть дерьмо-кратическая и кризисная у руля власти - то такая же гниль педофилическая и вылазит из щелей! Почему то этого не было в таком масштабе в СССР! Как всякие тролли и фейки нам не стараются доказать, что всё скрывали. Но, в это мало кто верит.