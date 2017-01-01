Педофил, который систематически насиловал свою 10-летнюю падчерицу, 14 лет проведет в колонии

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«Педофил, который систематически насиловал свою 10-летнюю падчерицу, 14 лет проведет в колонии»

ДeдЗахаp 15.03 15:28 [ + 6 – ]

Подонок - педофил! Даже комментировать такую мразь неохота!

Тоскливый Дятел Терпило 15.03 15:55 [ + -1 – ]

Конечно, гнусный мерзавец, но 14 лет строгого это слишком много. Человек этого не выдержит.

Изя Чемпион Вернулся 15.03 17:22 [ + 1 – ]

Да ,14 лет это жесть,наверное лучше ему вздернуться

Анжей Стамбулянский 15.03 17:49 [ + 4 – ]

Эти ху....страдалицы, больше всех виноваты, когда тащат ёба..я в дом, где есть дети женского пола!