Четыре месяца потребовалось полиции, чтобы задержать лжеминера Кировского суда

Полиция задержала анонима, «предупредившего» о бомбе в здании Кировского районного суда Петербурга. На поиски ушло четыре месяца.Посетителей и сотрудников эвакуировали, но взрывоопасных предметов не нашли.По факту было возбуждено уголовное дело. «Минера» ограничили подпиской о невыезде.