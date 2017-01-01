Автоледи вылетела на встречку Мурманского шоссе и пошла на таран груженого МАЗа (фото)

Женщине потребовалась госпитализация.

Женщине потребовалась госпитализация.





Фото: "Вконтакте"



«На Мурманском шоссе в районе Синявинской птицефабрики девушка за рулем синего «КИА Рио» не справилась с управлением и вылетела во встречный МАЗ, груженный пиломатериалами. После ДТП увезена в сознании на скорой», – сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».





Фото: "Вконтакте"



Точной информации о состоянии пострадавшей нет, но очевидцы утверждают, что она больше напугалась, чем получила какие-то серьёзные повреждения.



Обстоятельства произошедшего выясняются.



Напомним,

Авария в Кировском районе Ленобласти произошла сегодня около 9 – 9:30. Девушке-водителю легковушки потребовалась помощь медиков.Фото:«На Мурманском шоссе в районе Синявинской птицефабрики девушка за рулем синего «КИА Рио» не справилась с управлением и вылетела во встречный МАЗ, груженный пиломатериалами. После ДТП увезена в сознании на скорой», – сообщает очевидец в группев соцсети «ВКонтакте».Фото:Точной информации о состоянии пострадавшей нет, но очевидцы утверждают, что она больше напугалась, чем получила какие-то серьёзные повреждения.Обстоятельства произошедшего выясняются.Напомним, накануне утром на КАД в районе Стрельны "Жигули" таранили стоявшую на "аварийке" иномарку. В аварии также не обошлось без пострадавших.







Обсуждение темы: «Автоледи вылетела на встречку Мурманского шоссе и пошла на таран груженого МАЗа (фото)» НЕСТОР 15.03 13:55 [ + 1 – ]

Бабье место -кухня. сергей новиков 15.03 19:27 [ + 1 – ]

Да почему леди то? Очередная тупая автоблядь криворукая.

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