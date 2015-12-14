Правительство РФ одобрило идею запретить полицейским выезд за границу

Кроме того, законопроектом предлагается запретить службу в МВД тем, кто имеет вид на жительство или другой документ.

Обсуждение темы:

«Правительство РФ одобрило идею запретить полицейским выезд за границу »

dexter 15.03 14:22 [ + 8 – ]

Всё верно, пусть Царя охраняют безвылазно, раз они его так любят..

Историк 15.03 15:09 [ + 7 – ]

Правильно пусть в Крыму отдыхают. А то понаездятся по заграницам, нахватаются вольнодумства и потянет к изящной жизни, а страна в опасности.

Тоскливый Дятел Терпило 15.03 15:35 [ + 5 – ]

Давно надо было это сделать в отношении полицейских, военных, МЧС, судей, прокуроров и депутатов. Пусть все сидят на своих дачах.

ДeдЗахаp 15.03 16:24 [ + 11 – ]

Побудут полицейские за границей. Посмотрят как там люди живут. Без кризиса, без всяких обиралок со стороны власти, благополучно и с высокой зарплатой. Возьмут, да и пойдут против лживых и алчных ПЖиВ!

монк-аль-ахри 15.03 17:02 [ + 3 – ]

А ещё: разрешить вдыхать, но запретить выдыхать. Пусть так надутыми индюками и ходят.

смерч 15.03 18:18 [ + 2 – ]

А я чего то не понял это как?Я про вид на жительство и на службу в мвд?Для справки местному очень трудно попасть работать в мвд,даже после армии,всякие тесты и прочее,а тут что получается чурка вид на жительство и в мусарню на заработки?Вообще не понимаю

Hиф-Hиф 15.03 19:13 [ + 0 – ]

Занятный список: Казахия, Киргизия и Таджикия есть, а Узбекии и Туркмении нет? В чем дело?



2смерч -- как я понял, имеется в виду вид на жительство в другой стране у русского гражданина, а не наоборот.