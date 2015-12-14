Правительство РФ одобрило идею запретить полицейским выезд за границу
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Общество
Правильно пусть в Крыму отдыхают. А то понаездятся по заграницам, нахватаются вольнодумства и потянет к изящной жизни, а страна в опасности.
Давно надо было это сделать в отношении полицейских, военных, МЧС, судей, прокуроров и депутатов. Пусть все сидят на своих дачах.
Побудут полицейские за границей. Посмотрят как там люди живут. Без кризиса, без всяких обиралок со стороны власти, благополучно и с высокой зарплатой. Возьмут, да и пойдут против лживых и алчных ПЖиВ!
А ещё: разрешить вдыхать, но запретить выдыхать. Пусть так надутыми индюками и ходят.
А я чего то не понял это как?Я про вид на жительство и на службу в мвд?Для справки местному очень трудно попасть работать в мвд,даже после армии,всякие тесты и прочее,а тут что получается чурка вид на жительство и в мусарню на заработки?Вообще не понимаю
Занятный список: Казахия, Киргизия и Таджикия есть, а Узбекии и Туркмении нет? В чем дело?
2смерч -- как я понял, имеется в виду вид на жительство в другой стране у русского гражданина, а не наоборот.
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14:21, 27 февраля
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