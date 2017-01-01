Под Сланцами в ДТП с участием двух иномарок два человека погибли, еще двое получили травмы

Авария произошла на 188-м километре автодороги "Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Капорье". Авария произошла на 188-м километре автодороги "Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Капорье".



Как сообщает 47News со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 14 марта около 20.00 на 188-м километре автодороги "Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Капорье". У поселка Черновское 28-летний водитель автомобиля "Форд Фокус" врезался в попутную легковушку "Фиат Добло".



В результате аварии водитель "Форда" и его пассажир лет 30-35 скончались на месте. Водитель и 36-летняя пассажирка "Фиата" получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в стационар.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Сланцевском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек. В результате аварии два человека скончались на месте происшествия, еще двое были госпитализированы в больницу с различными травмами.Как сообщает 47News со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 14 марта около 20.00 на 188-м километре автодороги "Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Капорье". У поселка Черновское 28-летний водитель автомобиля "Форд Фокус" врезался в попутную легковушку "Фиат Добло".В результате аварии водитель "Форда" и его пассажир лет 30-35 скончались на месте. Водитель и 36-летняя пассажирка "Фиата" получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в стационар.Напомним, ранее мы писали о том, что два человека оказались в больнице после ДТП с двумя легковушками на "Мурманке" в Сясьстрое.





