Ссора двух охранников на стройке ЖК на Приморском обернулась поножовщиной и убийством

Задержан 57-летний мужчина.

Задержан 57-летний мужчина.



Как передает АН «Оперативное прикрытие», ЧП произошло 14 марта около 23 часов на территории строящегося жилого комплекса «Life-Приморский», у дома 52 по Приморскому проспекту. Во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, 57-летний сотрудник частного охранного предприятия ножом убил 51-летнего напарника.



Подозреваемый задержан нарядом полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, На стройке в Приморском районе ссора двух охранников привела к убийству.Как передает АН «Оперативное прикрытие», ЧП произошло 14 марта около 23 часов на территории строящегося жилого комплекса «Life-Приморский», у дома 52 по Приморскому проспекту. Во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, 57-летний сотрудник частного охранного предприятия ножом убил 51-летнего напарника.Подозреваемый задержан нарядом полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее на этой неделе во Всеволожском районе Ленинградской области арестован мужчина, подозреваемый в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть. Во время пьяной ссоры агрессор до смерти избил своего собутыльника.







Обсуждение темы: « Ссора двух охранников на стройке ЖК на Приморском обернулась поножовщиной и убийством» НЕСТОР 15.03 13:58 [ + -7 – ]

Охранники-отбросы общества. махоня 15.03 20:10 [ + 0 – ]

Национальность охранников?

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