Полиция задержала мужчину, который сбил ребенка в Приозерске и поставил его на колени (видео)
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Ленобласти мужчина, злоупотреблявший спиртным, умер в парадной собственного дома
- Во Всеволожске 9-летний мальчик разбился насмерть, катаясь с горки на ледянке
- Открытие в лечении варикоза
- 7-летний мальчик пострадал в ДТП с маршруткой и микроавтобусом на юго-западе Петербурга
- Один человек погиб при обрушении стены склада на ЛАЭС
- "Зенит" начал продажу VIP-лож на новом стадионе: цена стартует от 300 тысяч за сезон
- В Петербурге начали тестировать отечественные эскалаторы для станций метро Фрунзенского радиуса
- Депутаты ЗакСа утвердили повышение вдвое платы за детсады
- В Кудрово разбойник с ножом ограбил продуктовый магазин
- Пьяного любителя парковки на газоне задержали на Маршала Захарова
- На Просвещения в тройном ДТП пострадала автоледи (видео)
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Редакция! Не лгите читателям. По вашей ссылке потсан не имитировал стрельбу, а именно стрелял из автомата по машинам.
любой человек имеет право на самооборону. когда по вашей машине и по вас стреляют, вы имеете полное право обороняться любым доступным вам способом.
Ребенок заслуженно получил по щам, может водитель и немного перестарался слегка пнув его бампером,мог бы просто дать подзатыльник и сломать автомат об колено, но зато сопляку будет хороший урок - что на неадекватные действия может быть неадекватная реакция.В 10 лет нормальные дети уже понимают что можно делать,а что нельзя, теперь все делают из него мученика, а ушлые родители просекли что тут можно подзаработать и возят своего сопляка перед журналистами на инвалидном кресле с катетером в жопе,рассказывая какие ужасные травмы получил их сынок.
утро&лето 15.03 12:58 [ + 0 – ]
Может сразу давить надо было ? Угроза же была ТАК очевидна..
Теперь его на зоне пусть ставят на колени! Нашёл с кем воевать? С ребёнком.
В приличном обществе ребенок может делать что-угодно, и замечание ему имеют право сделать только родители. А в Японии даже они этого не делают. Подавляя в ребенке личность, мы воспитываем такого же трусливого жлоба, которым оказался этот водятел. Естественно, он не осмелился бы так поступить с мужчиной, понимая, что у того может оказаться хотя бы травмат.
На месте папы этого мальчика , которого пытались поставить на колени, надо было гр-на Бельского заставить землю жрать , а не заявление писать.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
14:21, 27 февраля
на новости
"Финские власти отказались от проекта экономии 65 млн евро до 2020 года за счет сокращения финансирования дошкольного образования.
Правительство решило отклонить предложение премьер-министра Финляндии Юхи ... в «Депутаты ЗакСа утвердили повышение вдвое платы за детсады»