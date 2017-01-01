Полиция задержала мужчину, который сбил ребенка в Приозерске и поставил его на колени (видео)

В рамках расследования будет дана оценка действиям стражей порядка, которые, не разобравшись в ситуации, отпустили подозреваемого.

Обсуждение темы:

«Полиция задержала мужчину, который сбил ребенка в Приозерске и поставил его на колени (видео)»

Hиф-Hиф 15.03 11:42 [ + 1 – ]

Редакция! Не лгите читателям. По вашей ссылке потсан не имитировал стрельбу, а именно стрелял из автомата по машинам.

монк-аль-ахри 15.03 12:56 [ + -4 – ]

любой человек имеет право на самооборону. когда по вашей машине и по вас стреляют, вы имеете полное право обороняться любым доступным вам способом.

утро&лето 15.03 12:58 [ + 1 – ]

Ребенок заслуженно получил по щам, может водитель и немного перестарался слегка пнув его бампером,мог бы просто дать подзатыльник и сломать автомат об колено, но зато сопляку будет хороший урок - что на неадекватные действия может быть неадекватная реакция.В 10 лет нормальные дети уже понимают что можно делать,а что нельзя, теперь все делают из него мученика, а ушлые родители просекли что тут можно подзаработать и возят своего сопляка перед журналистами на инвалидном кресле с катетером в жопе,рассказывая какие ужасные травмы получил их сынок.

dexter 15.03 14:26 [ + 2 – ]

утро&лето 15.03 12:58 [ + 0 – ]

Может сразу давить надо было ? Угроза же была ТАК очевидна..

ДeдЗахаp 15.03 15:26 [ + 4 – ]

Теперь его на зоне пусть ставят на колени! Нашёл с кем воевать? С ребёнком.

Тоскливый Дятел Терпило 15.03 15:40 [ + -1 – ]

В приличном обществе ребенок может делать что-угодно, и замечание ему имеют право сделать только родители. А в Японии даже они этого не делают. Подавляя в ребенке личность, мы воспитываем такого же трусливого жлоба, которым оказался этот водятел. Естественно, он не осмелился бы так поступить с мужчиной, понимая, что у того может оказаться хотя бы травмат.

KIM777 15.03 15:43 [ + 3 – ]

На месте папы этого мальчика , которого пытались поставить на колени, надо было гр-на Бельского заставить землю жрать , а не заявление писать.