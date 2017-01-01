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«После визита клиента в банк в Колпино сотрудники не досчитались 160 тысяч рублей»

Самим то не смешно?! То есть поменяли около 2500 евро, не спрося паспорта, иных документов или клиент своей ручонкой вытащил из кассы лишние деньги?