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«На Петроградке водитель ВАЗа покалечил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу по "зебре"»

раз стыдливо не сказано, на какой сигнал светофора шел потсан, значит, он шел на красный. Поделом!