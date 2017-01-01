Пока бизнесмен отдыхал в зеленогорском отеле, у него угнали Lexus LX450

Стоимость иномарки составляет 6,2 млн рублей.

Стоимость иномарки составляет 6,2 млн рублей.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», автомобиль Lexus LX450 белого цвета с тонированными задними стеклами был похищен у 33-летнего директора строительной компании с территории отеля «Аквамарин». Это произошло в период с 23 часов 13 марта до 11:20 следующего дня.



Иномарка 2016 года выпуска застрахована, оборудована спутниковой сигнализацией. В салоне имеется детское автокресло.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Курортном районе Петербурга у бизнесмена угнали иномарку стоимостью 6,2 миллиона рублей. По факту кражи проводится проверка.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», автомобиль Lexus LX450 белого цвета с тонированными задними стеклами был похищен у 33-летнего директора строительной компании с территории отеля «Аквамарин». Это произошло в период с 23 часов 13 марта до 11:20 следующего дня.Иномарка 2016 года выпуска застрахована, оборудована спутниковой сигнализацией. В салоне имеется детское автокресло.Напомним, ранее мы писали о том, что с парковки "Родео Драйв" у топ-менеджера завода угнали "Ленд Ровер" стоимостью порядка 8 млн рублей.







Обсуждение темы: «Пока бизнесмен отдыхал в зеленогорском отеле, у него угнали Lexus LX450» Тоскливый Дятел Терпило 15.03 17:12 [ + 0 – ]

плата за отдых. махоня 15.03 20:03 [ + 0 – ]

Дорого потрахался.

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