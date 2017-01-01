Из салона связи на Заневском негодяи украли три десятка Iphone на 800 тысяч рублей

Инцидент произошел рано утром в понедельник.

Инцидент произошел рано утром в понедельник.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 14 марта в полицию поступило сообщение о том, что накануне около пяти часов утра неизвестные преступники незаконно проникли в помещение торгового павильона сотовой связи на Заневском проспекте, 67. Злоумышленники похитили 29 смартфонов «Apple Iphone» различных моделей на общую сумму около 830 тысяч рублей.



"Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Рано утром в понедельник неизвестные злоумышленники проникли в салон сотовой связи в Красногвардейском районе Петербурга и похитили почти три десятка смартфонов общей стоимостью 800 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 14 марта в полицию поступило сообщение о том, что накануне около пяти часов утра неизвестные преступники незаконно проникли в помещение торгового павильона сотовой связи на Заневском проспекте, 67. Злоумышленники похитили 29 смартфонов «Apple Iphone» различных моделей на общую сумму около 830 тысяч рублей."Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Шлиссельбурге двое негодяев выломали дверь в салон связи и похитили из сейфа около 350 тысяч рублей.





