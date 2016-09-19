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«В Петербурге завели дело о вбросе "из благих побуждений" бюллетеней на сентябрьских выборах в ЗакС»

когда педросы фальшак лепят, тут ни один суд ни хрена не видит. Есть закон нормального распределения Гаусса - куполообразная кривая. Этой закономерности подчиняются ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ в мире - доказано более, чем 100 лет назад. А теперь возьмите график явки на избирательные участки на выборы год назад. Нет там кривой Гаусса. Там после 18 часов вдруг появляется пик желающих проголосовать. Что со всей неумолимой очевидностью говорит о том, что в сентябре 2016-го примерно 15% бюллетеней были нагло вброшены в пользу педросов. Для математика и социолога это - как дважды два!