Следователи объявили в розыск мужчину, который сбил ребенка в Приозерске и поставил его на колени (фото, видео)

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«Следователи объявили в розыск мужчину, который сбил ребенка в Приозерске и поставил его на колени (фото, видео)»

Hиф-Hиф 15.03 09:58 [ + -3 – ]

а что все так перевозбудились, что потсан на коленки встал? Вон пасомые богу молятся на коленках и ничего, оскорбленными себя не считают.

Тоскливый Дятел Терпило 15.03 10:40 [ + 2 – ]

Ниф-Ниф, так это по доброй воле встают, а в этом случае по физическому принуждению. И перед кем, типичным быдло, который теперь будет оправдываться и лицемерить.

Hиф-Hиф 15.03 11:07 [ + -1 – ]

вот именно это меня и оскорбляет, что наш великий многонациональный российский народ встает на колени по указке попов, которые сами при этом на коленках не ползают, и не чувствует себя при этом оскорбленным.

Алекс Сан 15.03 11:36 [ + 0 – ]

Тоскливый Дятел Терпило, а почему типичное быдло? Детей просто воспитывать надо. Вот почему они играли возле проезжей части это никого не возмутило. Все претензии нужно предъявлять безалаберным родителям, которые понарожают детей а воспитывать им некогда. Я бы еще этому мальцу таких бы чертей всыпал. У нас ,например, во дворе детвора тоже стреляла из таких же пистолетиков и на одной машине повредили лакокрасочное покрытие.

dexter 15.03 11:57 [ + -2 – ]

Ленин же ! Я узнал..

Тоскливый Дятел Терпило 15.03 15:49 [ + 1 – ]

Дорогой Ниф-Ниф! Вы сведущий эксперт в вопросах ПДД и ДТП, не сходите с этой стези. Вопросы богословия более сложная тема и если это кому-то не дано понять, не следует задевать чувства верующих. На колени встают только перед Всевышним, Христом-Спасителем, не по чьей-либо указке, а по зову души, велению сердца, понимая, что все остальное просто суета.

Тоскливый Дятел Терпило 15.03 15:54 [ + 2 – ]

Уважаемый Алекс Сан! Я с Вами совершенно согласен, что ребенок неправ и родители должны в своей части отвечать. Но именно родители, которые должны сами разобраться с ребенком. А такие методы как сбить машиной, поставить на колени, еще забыл приказать руки положить за голову, чем-то смахивают на спецоперацию в отношении террористов, к которым надеюсь Вы малыша не относите.