Смольный собирается платить по 50 тысяч рублей женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 24 лет

Обсуждение темы:

«Смольный собирается платить по 50 тысяч рублей женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 24 лет »

ккк 15.03 12:38 [ + -1 – ]

ну хоть какая то хорошая новость.

монк-аль-ахри 15.03 13:06 [ + 0 – ]

и что бабы будут делать с такими деньжищами?!! 50 штук - это же целых три упаковки памперсов! По 6 экземпляров в каждой упаковке! Как бы бабы не разбаловались!

Тоскливый Дятел Терпило 15.03 15:43 [ + 1 – ]

Очень хорошее решение, но выплаты необходимо продолжить до достижения ребенком возраста 16 лет. А за второго и последующего необходимо удвоить сумму, и тогда мы увеличим население и будем жить в обществе молодых, здоровых и счастливых людей.