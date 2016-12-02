«Рысь включили в Красную книгу Санкт-Петербурга»

Рысь и сфагнум пойменный будут включены в новое издание Красной книги Санкт-Петербурга, сообщила

"Сегодня ученые озвучили свое решение о включении в перечень видов Красной книги рыси и сфагнума пойменного. По словам членов комиссии по переизданию Красной книги, за 2016 год рысь встречалась в пределах города трижды, в последний раз ее следы зафиксировали на территории заказника "Северное побережье Невской Губы", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, в перечне видов Красной книги города произошли серьезные изменения во всех систематических группах, за исключением земноводных, рептилий и рыб.

До сентября ученые планируют закончить рукописный вариант книги. До конца 2017 года в Петербурге должно появиться обновленное с 2004 года издание Красной книги. По словам специалистов, объем издания составит не менее 600 страниц.



Напомним, летом прошлого года в Буграх из питомника сбежал напуганный и больной гималайский медведь Миша, занесенный в Красную книгу.