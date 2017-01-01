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«Более тысячи тропических бабочек из Филиппин прибыли в Петербург »

Красиво.Для женщин реальный подарок так это живая бабочка(куколка)..продаётся в коробочке,это не реклама..Так что мужчины берите на заметку,я подарил жене ,бабочка жила почти с месяц,прикольно и красиво,а детям вообще в тему.Одно НО..кот цука может сожрать.