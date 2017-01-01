Двое школьников не сумели перебежать Лесной проспект на "красный" и угодили под машину

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Обсуждение темы:

«Двое школьников не сумели перебежать Лесной проспект на "красный" и угодили под машину»

комментатор beta 14.03 17:42 [ + 1 – ]

Дорожные войны каждой весной...трупы..

Hиф-Hиф 14.03 18:13 [ + -3 – ]

туда им и дорога!