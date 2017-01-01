Песков: Кремль не будет вмешиваться в вопрос передачи Исаакия РПЦ

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«Песков: Кремль не будет вмешиваться в вопрос передачи Исаакия РПЦ»

Тоскливый Дятел Терпило 14.03 17:34 [ + -9 – ]

Мудрое решение: не стоит политизировать вопрос и поднимать градус социальной напряженности.

dexter 14.03 17:46 [ + 4 – ]

Письков всегда так говорит, а тем временем вбрасывается инфа о необходимости вывезти все экспонаты к определённой дате..

монк-аль-ахри 14.03 18:30 [ + 8 – ]

главный виновный в суете вокруг Исаакия - главпоп Кириллка. С одной стороны, ему в этом году 70 рокив, подарунка хочется. С другой стороны, ему подыхать скоро. В Елоховскую церковь к предыдущему главпопу Кириллке не хочется. В Кремль его не пустят. Вот он и жаждет свой поганый трупик навязать имперскому собору. Но, вдумаемся, Российская Империя, с одной стороны, и табачный спекулянт, явивший "чудо с часами" и с "нано-пылью" на 20 лимонов. Масштабы слишком не сопоставимы. Так что не зачем это черногривое дикое вороньё впускать в шедевр мирового искусства.

capa 14.03 20:41 [ + 3 – ]

как же остообрыдели эти попы сраные!

Джон Сильвер 14.03 21:45 [ + 2 – ]

Мда, Жорика "на слабо" проверяют...разрулит- не разрулит))))

смерч 14.03 22:31 [ + 4 – ]

Даёшь Зимний в резиденцию Путина!Чё то мне подсказывает что скоро так будет.

ДeдЗахаp 14.03 22:34 [ + 5 – ]

Песков, холуй кремля. Можно ли к его мнению прислушиваться? Когда сам "раб галерный" в 2002 м году, в своих предвыборных обещаниях наобещал такую хорошую жизнь народу. Что многие уши свои развесили и губы раскатали! Только беда в том, что все обещания обещалкина-обиралкина, оказались ложью!

Vladlen 14.03 23:32 [ + 3 – ]

Не будет вмешиваться)))))Потому,что все уже решено Кремлем.Путин подогнал своему приятелю очередной подарок.