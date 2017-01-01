Песков: Кремль не будет вмешиваться в вопрос передачи Исаакия РПЦ
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Общество
Мудрое решение: не стоит политизировать вопрос и поднимать градус социальной напряженности.
Письков всегда так говорит, а тем временем вбрасывается инфа о необходимости вывезти все экспонаты к определённой дате..
главный виновный в суете вокруг Исаакия - главпоп Кириллка. С одной стороны, ему в этом году 70 рокив, подарунка хочется. С другой стороны, ему подыхать скоро. В Елоховскую церковь к предыдущему главпопу Кириллке не хочется. В Кремль его не пустят. Вот он и жаждет свой поганый трупик навязать имперскому собору. Но, вдумаемся, Российская Империя, с одной стороны, и табачный спекулянт, явивший "чудо с часами" и с "нано-пылью" на 20 лимонов. Масштабы слишком не сопоставимы. Так что не зачем это черногривое дикое вороньё впускать в шедевр мирового искусства.
Даёшь Зимний в резиденцию Путина!Чё то мне подсказывает что скоро так будет.
Песков, холуй кремля. Можно ли к его мнению прислушиваться? Когда сам "раб галерный" в 2002 м году, в своих предвыборных обещаниях наобещал такую хорошую жизнь народу. Что многие уши свои развесили и губы раскатали! Только беда в том, что все обещания обещалкина-обиралкина, оказались ложью!
Не будет вмешиваться)))))Потому,что все уже решено Кремлем.Путин подогнал своему приятелю очередной подарок.
РПЦ (Русская православная церковь) — огромная коммерческая организация и ОПГ (группировка мошенников), которая сметает всё на своём пути и делает деньги на том, что одурачивает миллионы людей, уничтожает нацию и страну ввергая людей в ужасы средневекового дикарства только для того, чтобы поездить на крутых тачках и пожить красиво на отжатые мошенническим путём у верующих дураков деньги; злобная миллиардная властная организация зарабатывающая огромные деньги на смерти людей (зарабатывает на похоронных процессиях, на наркотиках ибо торгует «опиумом для народа» и реальной наркотой вроде спайсов и прочего); сугубо антирусская и антироссийская коммерческая организация сеющая в массах тотальную безграмотность и уничтожающая любое цивилизованное научное светское просвещение; организованная преступная группировка мошенников, которые барыжат свечками, отжимают парковые территории под храмы (свои магазины)активистов; ‘враг всякого развития, всякой свободы, всякого веселья...’— Александр Невзоров
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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Никто не давал права ублюдку совершать наезд на детей. Тварь он.Посадить на год в колонию и штраф в 2 ляма, тогда будет думать.Да и по камерам видно что никаких пластиковых пулек там и не было. Или у н... в «В Приозерске водитель внедорожника, расстрелянного из игрушечного автомата, сбил 10-летнего стрелка и поставил его на колени (видео)»