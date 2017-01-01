Блэкаут в Колпино оставил без света почти 10 тысяч жителей

Восстановить электроснабжение обещают в ближайшее время.

Восстановить электроснабжение обещают в ближайшее время.



По данным сайта Минэнерго, отключение произошло на линиях 6 кВ из-за технологического нарушения. По сообщениям читателей, авария задела жителей домов 2, 4, 6 и 8 по бульвару Трудящихся. Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на «Ленэнерго», большую часть потребителей уже запитали по резервным схемам.



«Для подключения социально значимых объектов (школы и детские сады) в Колпинский район направлены 3 дизель-генераторные установки», – добавили в компании.



В ближайшее время во всех отключенных домах будет восстановлена обычная схема электроснабжения.



Напомним,

Жилой квартал в Колпино остался без электричества около двух часов дня 14 марта. Авария затронула 9 тысяч 300 человек.По данным сайта Минэнерго, отключение произошло на линиях 6 кВ из-за технологического нарушения. По сообщениям читателей, авария задела жителей домов 2, 4, 6 и 8 по бульвару Трудящихся. Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на «Ленэнерго», большую часть потребителей уже запитали по резервным схемам.«Для подключения социально значимых объектов (школы и детские сады) в Колпинский район направлены 3 дизель-генераторные установки», – добавили в компании.В ближайшее время во всех отключенных домах будет восстановлена обычная схема электроснабжения.Напомним, 1 марта в Колпино из-за отключения кабельной линии без света остались 750 местных жителей.







Обсуждение темы: «Блэкаут в Колпино оставил без света почти 10 тысяч жителей» Матва-Полтос 14.03 19:12 [ + 5 – ]

При Едорастии Чп следует одно за другим..Ворьё едорастическое у власти..

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