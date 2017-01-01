Блэкаут в Колпино оставил без света почти 10 тысяч жителей
16:47, 14 марта
Тэги: электричество, колпино, жкх
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Общество
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«Блэкаут в Колпино оставил без света почти 10 тысяч жителей»
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Ниф-Ниф и утро&лето, вам бы обоим еб...о бы разбить.
Никто не давал права ублюдку совершать наезд на детей. Тварь он.Посадить на год в колонию и штраф в 2 ляма, тогда будет думать.Да и по камерам видно что никаких пластиковых пулек там и не было. Или у н... в «В Приозерске водитель внедорожника, расстрелянного из игрушечного автомата, сбил 10-летнего стрелка и поставил его на колени (видео)»
Никто не давал права ублюдку совершать наезд на детей. Тварь он.Посадить на год в колонию и штраф в 2 ляма, тогда будет думать.Да и по камерам видно что никаких пластиковых пулек там и не было. Или у н... в «В Приозерске водитель внедорожника, расстрелянного из игрушечного автомата, сбил 10-летнего стрелка и поставил его на колени (видео)»
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допускаю,что можно или нужно сделать замечание.Но не надо себя ровнять с десятилетним ребенком!!!!Что за взрослые стали дебилы готовы убить даже детей за свой кусок железа!!!!Что стало с обществом???Или этот лысый черт только и способен ,так и с детьми ре... в «В Приозерске водитель внедорожника, расстрелянного из игрушечного автомата, сбил 10-летнего стрелка и поставил его на колени (видео)»
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