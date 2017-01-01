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Блэкаут в Колпино оставил без света почти 10 тысяч жителей

16:47, 14 марта
Тэги: электричество, колпино, жкх
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Тэги: электричество, колпино, жкх
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Общество
Обсуждение темы:
«Блэкаут в Колпино оставил без света почти 10 тысяч жителей»
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Матва-Полтос 14.03 19:12 [ + 5 ]

При Едорастии Чп следует одно за другим..Ворьё едорастическое у власти..

Всего комментариев - 1

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