С 15 марта в Петербурге начнут штрафовать за выход на лед

Нарушителям придется заплатить от 1 до 2 тыс. рублей.

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Обсуждение темы:

«С 15 марта в Петербурге начнут штрафовать за выход на лед»

Тоскливый Дятел Терпило 14.03 17:36 [ + -7 – ]

Смешная сумма штрафа. Необходимо увеличить до 50 тыс. с учетом выезда бригад МЧС, Скорой и хранением трупа в морге.

смерч 14.03 22:37 [ + 1 – ]

Штрафовать или Страховать?Не до понял.