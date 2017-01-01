В Петербурге пойдет под суд 31-летний педофил из Узбекистана, который надругался над 7-летней девочкой

Инцидент произошел на территории детского сада в ноябре прошлого года.

Обсуждение темы:

«В Петербурге пойдет под суд 31-летний педофил из Узбекистана, который надругался над 7-летней девочкой»

Тоскливый Дятел Терпило 14.03 15:19 [ + -8 – ]

Гнусный мерзавец, который заслуживает самого жестокого наказания. Жаль, что такие ублюдки позорят честный и трудолюбивый народ, из-за которых ненавидят и презирают всех приезжих из Средней Азии.

Hиф-Hиф 14.03 15:34 [ + 11 – ]

применить к негодяю высшую меру социальной защиты!

Неzнайка. 14.03 15:44 [ + 7 – ]

Ниф молодец! А эта макака свой родной аул уже не увидит никогда...

НЕСТОР 14.03 16:06 [ + 10 – ]

дятел чурки никогда не были честными и трудолюбивыми мерзкий и поганый народишко

SCORPION69 14.03 16:33 [ + 9 – ]

во как дятел то запел тьфу мразота чуркестанская

монк-аль-ахри 14.03 18:38 [ + 6 – ]

а смольнинские сидельцы везут в город всё новые и новые партии "трудолюбивых народов"....

capa 14.03 20:45 [ + 5 – ]

надеюсь на зоне все поймут правильно!!!

Инь Порось 14.03 23:34 [ + 3 – ]

... Надеюсь, эта новость найдёт отражение на первых полосах газет и в новостных лентах первого канала? И канала "россия"?

... Её сопроводят получасовым репортажем и, как минимум, полуторачасовым журналистским расследованием на тему "Мигранты - насильники, педофилы, грабители, убийцы"???

Такие передачи весьма актуальны перед грядущими президентскими выборами ...

Инь Порось 14.03 23:43 [ + 2 – ]

... А то приозерский мальчик, стоящий на коленях перед лысым дяденькой-садистом, похожим на Ленина, - по всем новостным каналам ... А где узбекский зверёк, затравленно зыркающий из-за решётки, которому жить-то осталось максимум несколько часов???

... Пока "сидельцы" "радушно" не примут его в "хате" ...

... И уже наверняка подготовлена заточка-"кастратор" ...

... Ему ещё не поздно проглотить язык прямо в клетке ...

... А то - как знать - может очень долго мучиться придётся перед смертью ...