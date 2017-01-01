«В Петербурге пойдет под суд 31-летний педофил из Узбекистана, который надругался над 7-летней девочкой»

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Общество
Гнусный мерзавец, который заслуживает самого жестокого наказания. Жаль, что такие ублюдки позорят честный и трудолюбивый народ, из-за которых ненавидят и презирают всех приезжих из Средней Азии.
дятел чурки никогда не были честными и трудолюбивыми мерзкий и поганый народишко
а смольнинские сидельцы везут в город всё новые и новые партии "трудолюбивых народов"....
... Надеюсь, эта новость найдёт отражение на первых полосах газет и в новостных лентах первого канала? И канала "россия"?
... Её сопроводят получасовым репортажем и, как минимум, полуторачасовым журналистским расследованием на тему "Мигранты - насильники, педофилы, грабители, убийцы"???
Такие передачи весьма актуальны перед грядущими президентскими выборами ...
... А то приозерский мальчик, стоящий на коленях перед лысым дяденькой-садистом, похожим на Ленина, - по всем новостным каналам ... А где узбекский зверёк, затравленно зыркающий из-за решётки, которому жить-то осталось максимум несколько часов???
... Пока "сидельцы" "радушно" не примут его в "хате" ...
... И уже наверняка подготовлена заточка-"кастратор" ...
... Ему ещё не поздно проглотить язык прямо в клетке ...
... А то - как знать - может очень долго мучиться придётся перед смертью ...
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14:21, 27 февраля
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Никто не давал права ублюдку совершать наезд на детей. Тварь он.Посадить на год в колонию и штраф в 2 ляма, тогда будет думать.Да и по камерам видно что никаких пластиковых пулек там и не было. Или у н... в «В Приозерске водитель внедорожника, расстрелянного из игрушечного автомата, сбил 10-летнего стрелка и поставил его на колени (видео)»