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«На КАД "Жигули" врезались в иномарку, стоявшую на "аварийке" - есть пострадавшие (фото)»

а это 4,14 ниссаний знак аварийной остановки выставил за 30 метров? Или заниссанил на это болт?

И вообще, хорошая машина ниссан, крепко держатся на ней колеса, и хозяева у ниссанов ниссанные, им на тех.состояние ниссанов наниссанить!