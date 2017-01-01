В Ленобласти во время пьяной ссоры мужчина до смерти избил руками и ногами своего собутыльника

Потерпевший скончался от кровоизлияния в мозг. Потерпевший скончался от кровоизлияния в мозг.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 9 марта на участке одного из частных домов в массиве Дунай. Во время совместного распития алкогольных напитков 35-летний мужчина в ходе ссоры нанес своему 32-летнему знакомому множественные удары руками и ногами по телу, причинив ему телесные повреждения, от которых хозяин дома скончался.



В ходе медицинского судебного исследования тела установлено, что смерть мужчины наступила от травм головы, живота, перелома ребер, кровоизлияния в головной мозг. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".



Подозреваемый задержан. "В настоящее время следователем назначен ряд судебных экспертиз, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Во Всеволожском районе Ленинградской области арестован мужчина, подозреваемый в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть. Во время пьяной ссоры агрессор до смерти избил своего собутыльника.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 9 марта на участке одного из частных домов в массиве Дунай. Во время совместного распития алкогольных напитков 35-летний мужчина в ходе ссоры нанес своему 32-летнему знакомому множественные удары руками и ногами по телу, причинив ему телесные повреждения, от которых хозяин дома скончался.В ходе медицинского судебного исследования тела установлено, что смерть мужчины наступила от травм головы, живота, перелома ребер, кровоизлияния в головной мозг. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".Подозреваемый задержан. "В настоящее время следователем назначен ряд судебных экспертиз, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что во время пьяной ссоры в общежитии в Гатчине мужчина одним ударом убил своего собутыльника.





