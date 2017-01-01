Обсуждение темы:

«Двое малолетних воров вломились в частной дом в Вырице, однако красть там было нечего»

Итог едрисей госдуры, с навязыванием "закона крашенниникова" родителям на лицо. Кто не в курсе? По этому закону, что едрисня протащила в госдуре. Нельзя ребёнка строжить, не смей его, даже слегка шлёпнуть и чтобы всё было по нему. Все его прихоти должны исполняться. Иначе могут завести уголовное дело и отнять детей.