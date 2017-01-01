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В Красном Селе легковушка сбила пешехода на "зебре" (видео)

13:10
Тэги: дтп, авто, пешеходы, травмы, пострадавшие, красное село, красносельский район
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Тэги: дтп, авто, пешеходы, травмы, пострадавшие, красное село, красносельский район
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Общество
Обсуждение темы:
«В Красном Селе легковушка сбила пешехода на "зебре" (видео)»
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Hиф-Hиф 14.03 13:17 [ + 0 ]

поделом пешедрюжине! будет знать как выходить на НПП при наличии опасности в нарушение п.4.5 ПДД

Всего комментариев - 1

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