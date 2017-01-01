Полиция проверяет заявление о групповом изнасиловании 15-летней школьницы в квартире на Ленсовета
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Общество
а я вот не пойму, эта юная непорочная дева пошла в гости к двум малознакомым мужукам зачем? Небось в шашки играть?
Дааа, походу мама дочку совсем не воспитывает. Надо было сразу объяснить ребенку - мужчина - это дикий зверь, для которого западло контролировать свои инстинкты. Ежели в штанах зашевелилось, головной мозг переходит в спящий режим, причем только в случае, если он вообще в наличии. Хочешь безопасной жизни - держись от них подальше. А как иначе уберечь дитя от моральных травм?
Интересно, какая была бы реакция, если б изнасиловали эти мужики 15-летнего мальчика? Неужели стали бы обвинять жертву?
И да, 15-летние ходят в гости играть в шашки. Или пить чай. Или поболтать. Это нормально - наивность и доверие людям в 15 лет. Домашние дети, те, которые не шляются по подворотням, все такие.
Нормальная девушка, не пойдет в гости к двум мужикам, пить "чай"!
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14:21, 27 февраля
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