Обсуждение темы:

«В детской больнице врачи откачивают любителя марихуаны и малолетнего влюбленного»

Насчёт марихуаны? Не путинская ли едрисня нам напустила макак аульных с наркотиками в задах вонючих? Как они лицемерно заявляют, для поднятия экономики.

Во. Опять Путин виноват. Особенно что в тумбочке у бабушки кроме лекарства был и алкоголь.